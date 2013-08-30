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Cinayet Tezi

Tesis sobre un homicidio

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Fragmanlar


Cinayet Tezi
  • IMDB Puanı : 6.3 / 10
  • Filmin Puanı : 7.7 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Roberto Bermudez bir hukuk fakültesinde profesörlük yapan eski bir ceza avukatıdır. Bir gün ders verdiği fakültenin önünde bir cinayet işlenir. Katil, Roberto’yu bu tehlikeli oyuna çekmek istercesine bazı izler ve ipuçları bırakmıştır. Roberto Bermudez, cinayet üzerine kendisiyle sürekli teorik tartışmalar yapan zeki öğrencisi Gonzalo’dan şüphelenmeye başlar.

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Yorumlar

  • bu kadar popüler film arasında merakla beklediğim bir yapım

  • iyi bir gerilim filmi izlemek isteyenlere hitap ediyor. klasik hollywood uyarlamalarından sıkılıp sizi şaşırtacak bi senaryo istiyorsanız kaçırmayın

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Oyuncular ve ekip

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