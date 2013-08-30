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Cinayet Tezi
Tesis sobre un homicidio
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- IMDB Puanı : 6.3 / 10
- Filmin Puanı : 7.7 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Gerilim
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : Arjantin, İspanya
- Gösterim Tarihi :30 Ağustos 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :106 dk.
Filmin Konusu
Roberto Bermudez bir hukuk fakültesinde profesörlük yapan eski bir ceza avukatıdır. Bir gün ders verdiği fakültenin önünde bir cinayet işlenir. Katil, Roberto’yu bu tehlikeli oyuna çekmek istercesine bazı izler ve ipuçları bırakmıştır. Roberto Bermudez, cinayet üzerine kendisiyle sürekli teorik tartışmalar yapan zeki öğrencisi Gonzalo’dan şüphelenmeye başlar.
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Yorumlar
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bu kadar popüler film arasında merakla beklediğim bir yapım
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iyi bir gerilim filmi izlemek isteyenlere hitap ediyor. klasik hollywood uyarlamalarından sıkılıp sizi şaşırtacak bi senaryo istiyorsanız kaçırmayın
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