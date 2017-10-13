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Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü
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- Filmin Puanı : 4.9 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
Peyami Safa'nın eserinden, Onur Ünlü tarafından sinemaya uyarlanan Cingöz Recai, yeni bir soygun için geri dönen iyiliksever hırsız Cingöz Recai'nin hikâyesini anlatıyor.
Cingöz Recai yıllar sonra yeni bir soygun için ekibiyle sahalara döner. Ama bu soygunu kendi ekibiyle yapmayacaktır. Karanlık bir çeteye dahil olur ve bir teknoloji dehasının evini soymak için kılıktan kılığa, oyundan oyuna geçerek, kimsenin bilmediği gerçek hedefine yaklaşmaya başlar. Yıllardır aradığı, kişisel bir kin güttüğü Hayalet, artık ona nefesi kadar yakındır. Tabii ki başının belası Baş Komiser Mehmet Rıza da peşindedir.
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Yorumlar
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berbat demek bu filme fazla iyi bir yorum olarak gelir.
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berat otesi bir film sakın ama sakın gitmeyin paranıza vaktinize yazık
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Bu filme kimse gitmez diye kenanı oynatmışlar bir kaç kişi gelsin diye ama o bile kurtaramamış filmi tam bir fiyasko
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İzlemeye değecek bir film değil. Beğenmedim.
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Zaman Kaybı Önceki Film Daha Iyiydi ÇOK VASAT BIR FILM OLMUŞ !
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