Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü

Peyami Safa'nın eserinden, Onur Ünlü tarafından sinemaya uyarlanan Cingöz Recai, yeni bir soygun için geri dönen iyiliksever hırsız Cingöz Recai'nin hikâyesini anlatıyor.

Cingöz Recai yıllar sonra yeni bir soygun için ekibiyle sahalara döner. Ama bu soygunu kendi ekibiyle yapmayacaktır. Karanlık bir çeteye dahil olur ve bir teknoloji dehasının evini soymak için kılıktan kılığa, oyundan oyuna geçerek, kimsenin bilmediği gerçek hedefine yaklaşmaya başlar. Yıllardır aradığı, kişisel bir kin güttüğü Hayalet, artık ona nefesi kadar yakındır. Tabii ki başının belası Baş Komiser Mehmet Rıza da peşindedir.