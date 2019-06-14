Cinnet, çok sevdiği kocasının öldüren ancak olaya dair hiçbir şey hatırlamayan genç bir kadının yaşadıklarını konu ediyor. Nida, eşi ve kızı ile mutlu bir hayatı olan genç bir kadındır. Ancak onun huzurlu hayatı, bir gece cinnet geçirmesiyle kabusa dönüşür. Nida, geçirdiği cinnet sonucu çok sevdiği kocasını vahşi bir şekilde öldürür. Ancak o, yaşanan hiçbir şeyi hatırlamamaktadır. Sabah uyandığında kocasının cesedi ile karşı karşıya kalan Nida, yaşananları hatırlamaya çalışsa da bir sonuca varamaz. Bu sırada cinayetin videosu internette yayılmaya başlayınca işler iyice karışık bir hal alır. Kendisini temize çıkarmak isteyen Nida, problemi çözene kadar kaçmaya karar verir. Nida, sorunun zihninin derinliklerinde olduğunu düşününse de gerçekler hiç de öyle değildir. Tüm işaretler, ona musallatt olan korkunç bir cini göstermektedir.