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Cinnet Gecesi

The Incident

1 kişi izlemiş. | 18 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Cinnet Gecesi
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 5.6 / 10
  • Filmin Puanı : 6.3 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Bir rock grubunda çalan George, Max ve Ricky'nin en büyük hayali ünlü birer müzik yıldızı olmaktır. Fakat yeterince paraları olmadığı için bir akli dengesi yerinde olmayan suçluların tutulduğu bir rehabilitasyon merkezinde aşçı olarak çalışmaya başlarlar. Fakat bir gece büyük bir fırtına kopar ve merkezdeki elektrikler kesilir. Güvenlik sistemi çalışmaz hale gelir ve tımarhanede kalan, suç potansiyeli yüksek hastaların hepsi biranda serbest kalır. Üçlü şimdi hayatta kalma mücadelesi verir...

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • anlamsız ama kendini izlettirenj bir flim flimde kimsenin aklına gelomeyen bir noktaya değinmelk isterim flimnde aslında deli olan ana kahramandır bütün bu olanlar bunun hayal dünyasında olmuştur

  • Filmde bir çok mantıksızlık had safhada, gerçekten çok kötü bir film...

  • basit geldi..

  • dvd'den izlerim

  • Filmi izlemedim ama yorumun birçok film için de geçerli. :)

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Oyuncular ve ekip

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