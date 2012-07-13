Cinnet Gecesi
The Incident
- IMDB Puanı : 5.6 / 10
- Filmin Puanı : 6.3 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Gerilim
- Yapım Yılı :2011
- Ülke : ABD, Belçika, Fransa
- Gösterim Tarihi :13 Temmuz 2012
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :85 dk.
Filmin Konusu
Bir rock grubunda çalan George, Max ve Ricky'nin en büyük hayali ünlü birer müzik yıldızı olmaktır. Fakat yeterince paraları olmadığı için bir akli dengesi yerinde olmayan suçluların tutulduğu bir rehabilitasyon merkezinde aşçı olarak çalışmaya başlarlar. Fakat bir gece büyük bir fırtına kopar ve merkezdeki elektrikler kesilir. Güvenlik sistemi çalışmaz hale gelir ve tımarhanede kalan, suç potansiyeli yüksek hastaların hepsi biranda serbest kalır. Üçlü şimdi hayatta kalma mücadelesi verir...
Galeri
Yorumlar
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anlamsız ama kendini izlettirenj bir flim flimde kimsenin aklına gelomeyen bir noktaya değinmelk isterim flimnde aslında deli olan ana kahramandır bütün bu olanlar bunun hayal dünyasında olmuştur
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Filmde bir çok mantıksızlık had safhada, gerçekten çok kötü bir film...
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basit geldi..
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dvd'den izlerim
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Filmi izlemedim ama yorumun birçok film için de geçerli. :)