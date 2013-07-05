Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Cinnet - Modus Anomali
Paylaş

Cinnet

Modus Anomali

1 kişi izlemiş. | 13 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Cinnet
  • IMDB Puanı : 5.5 / 10
  • Filmin Puanı : 7.9 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (7 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Genç adam, karısı ve iki çocuğuyla ormanın içinde tatil yaparken davetsiz bir misafir herşeyi altüst eder. Tam olarak daha neler olduğunu anlayamadan kayıp bir zaman yaşar ve bu sürecin sonunda kendine geldiğinde ailesi yanında değildir. Bu garip gidişatın bir parçası haline gelen aynı ormanda tatile gelmiş olan bir başka aile ile karşılaşır.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • burdan izleyemiyomuyuz

  • korku filmi sevenler bu filmi kaçırmaz! kaçırmamalı! izlemedim ama mutlaka izlicem

  • izlemek istiyorum ama umarım kanlı sahneler yoktur. önemli olan kan göstermeden izleyiciyi gerebilmek

  • fragmandan gerdi zaten

  • film endonezya yapımıymış

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Oyuncular ve ekip

tümü >>

Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Mynet sinema kalitesiyle Cinnet filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Cinnet filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir