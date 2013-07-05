Genç adam, karısı ve iki çocuğuyla ormanın içinde tatil yaparken davetsiz bir misafir herşeyi altüst eder. Tam olarak daha neler olduğunu anlayamadan kayıp bir zaman yaşar ve bu sürecin sonunda kendine geldiğinde ailesi yanında değildir. Bu garip gidişatın bir parçası haline gelen aynı ormanda tatile gelmiş olan bir başka aile ile karşılaşır.