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Cinnet
Modus Anomali
1 kişi izlemiş. | 13 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 5.5 / 10
- Filmin Puanı : 7.9 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Gerilim
- Yapım Yılı :2012
- Gösterim Tarihi :5 Temmuz 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :87 dk.
Filmin Konusu
Genç adam, karısı ve iki çocuğuyla ormanın içinde tatil yaparken davetsiz bir misafir herşeyi altüst eder. Tam olarak daha neler olduğunu anlayamadan kayıp bir zaman yaşar ve bu sürecin sonunda kendine geldiğinde ailesi yanında değildir. Bu garip gidişatın bir parçası haline gelen aynı ormanda tatile gelmiş olan bir başka aile ile karşılaşır.
Galeri
Yorumlar
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burdan izleyemiyomuyuz
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korku filmi sevenler bu filmi kaçırmaz! kaçırmamalı! izlemedim ama mutlaka izlicem
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izlemek istiyorum ama umarım kanlı sahneler yoktur. önemli olan kan göstermeden izleyiciyi gerebilmek
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fragmandan gerdi zaten
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film endonezya yapımıymış
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