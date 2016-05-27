Cinni: Uyanış

Dilara; çocukluğu zorlu geçmiş, kendi halinde yaşayan, tercüman olduğu için evde calışan ve bu yüzden çok dışarı çıkmayan bir kadındır. Bu monoton hayatı, bir gece evinin bahçesinde tanımadığı bir adamın cesedinin yanında uyanmasıyla tamamen değişir. O geceden sonra, onu dehşete düşüren, paranormal olaylar yaşamaya başlayacaktır. Ev arkadaşı Merve, Dilara'nın anlattıklarına şüpheyle yaklaşıyor olsa da, ona yardım etmek için bir psikiyatrist ve bir din hocasıyla bağlantıya geçer. Ancak, yaşadığı garip olayların etkisiyle Dilara kimseye, hatta Merve'ye bile güvenmemektedir. Kendisine neler olduğunu, kimlerin veya nelerin ona musallat olduğunu bulmaya çalışırken, asıl gerçekle yüzleşir.