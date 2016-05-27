Cinni: Uyanış
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 5.2 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Gerilim
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :27 Mayıs 2016
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Filmin Konusu
Dilara; çocukluğu zorlu geçmiş, kendi halinde yaşayan, tercüman olduğu için evde calışan ve bu yüzden çok dışarı çıkmayan bir kadındır. Bu monoton hayatı, bir gece evinin bahçesinde tanımadığı bir adamın cesedinin yanında uyanmasıyla tamamen değişir. O geceden sonra, onu dehşete düşüren, paranormal olaylar yaşamaya başlayacaktır. Ev arkadaşı Merve, Dilara'nın anlattıklarına şüpheyle yaklaşıyor olsa da, ona yardım etmek için bir psikiyatrist ve bir din hocasıyla bağlantıya geçer. Ancak, yaşadığı garip olayların etkisiyle Dilara kimseye, hatta Merve'ye bile güvenmemektedir. Kendisine neler olduğunu, kimlerin veya nelerin ona musallat olduğunu bulmaya çalışırken, asıl gerçekle yüzleşir.
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Yorumlar
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size filmi zorla izleten mi var ? ABD li hayaletle korkutur, bizimkiler de hayal ürünü olan cinlerle korkutur. ikisininde ortak noktası ne hayalet diye bir sey var ne de cin
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1 kez bu tarz film izledim, etkisinden kurtulmam çok zor oldu. Dini kulanarak ve gerçekte varolduğunu bildiğimiz varlıklar üzerinden film yapmak hiç doğru değil bence. Artık gelişin lütfen çocukluğumda bile ne filmler izlerdim... Şimdi yabancı film sektörlerine bakıyorum, çığır açtılar. Hayran kalarak seyrediyoruz... Bir türk olarak kendi ülkemde yapılan filmleri izlemek isterim tabiki, ama kimse kusura bakmasın böyle filmlerede beş kuruş para verip gitmem... Net !!!
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Emre Aydin\'in 12 kilo aldiktan sonra, son halinin beyaz perdeye yansimasini izliyoruz sayin seyirciler. Elbette basarisiz, elbette vasat; oyle ki Emre Aydin sarkilarina bile golge dusurebilir mazallah...
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Gişeye oynayan ticari mantelite filmler... İnancımızın ve gerçekte var olan cinlerin sinemaya aktarımı hep aynı renkte ve tatta. Bu da öle olmuş. Daha yenilikçi daha farklı tonda anlatılabilir veya belgesel kıvamında bir yapım çok ses getirebilir.
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Şu başka konu yokmu yazanlar başka film izlesin. Korku filmleri korkmak içindir chuky şeker adam fredy gibi filmler bu ülke için zayıf biraz. Tabi bunda ülkenin büyük bölümünün inançları gereği cinlerin varlıgını kabul etmesinin etkisi büyük.