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Çırak
Apprentice
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- IMDB Puanı : 6.5 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : Almanya, Fransa, Hong-Kong
- Gösterim Tarihi :14 Temmuz 2017
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- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Süre :115 dk.
Filmin Konusu
28 yaşındaki Singapurlu gardiyan Aiman, yaşadığı bölgenin en büyük hapishanesine tayin olmuştur. Aiman kariyerinde yükselmek istemektedir. Hapishanede idamları gerçekleştiren 65 yaşındaki amir Rahim Soon ile yakınlaşmaya başlar. Aiman'ın iş etiğinden etkilenen Rahim, onu çırağı olarak yanına alır. Aiman, Rahim'in güvenini kazandıkça amacına daha çok yaklaşmaktadır, zira Rahim, Aiman'ın babasını idam eden celladın ta kendisidir.
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