28 yaşındaki Singapurlu gardiyan Aiman, yaşadığı bölgenin en büyük hapishanesine tayin olmuştur. Aiman kariyerinde yükselmek istemektedir. Hapishanede idamları gerçekleştiren 65 yaşındaki amir Rahim Soon ile yakınlaşmaya başlar. Aiman'ın iş etiğinden etkilenen Rahim, onu çırağı olarak yanına alır. Aiman, Rahim'in güvenini kazandıkça amacına daha çok yaklaşmaktadır, zira Rahim, Aiman'ın babasını idam eden celladın ta kendisidir.