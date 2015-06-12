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Çıtır Kaçak Tehlikeli
Barely Lethal
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- IMDB Puanı : 5.4 / 10
- Filmin Puanı : 1.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Macera, Aksiyon
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :12 Haziran 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :96 dk.
Filmin Konusu
Normal bir hayatın özlemini çeken, 16 yaşında Prescott Kız Okulu’nda eğitim görerek bir suikastçı olan Megan herkesin öldüğünü zannetmesini sağlayarak bir lisede öğrenim görmeye başlar. Memnuniyetsiz ve huysuz eğitim sorumluları Maxwell Hardman ve tehlikeli silah tüccarı Victoria Knox’ın peşine düştüğü Megan ise içine girdiği liseli dünyasında her genç kızdan daha fazla zorlanmaktadır.
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