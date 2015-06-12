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Sinema>Film Arşiv >  Çıtır Kaçak Tehlikeli - Barely Lethal
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Çıtır Kaçak Tehlikeli

Barely Lethal

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Fragmanlar


Çıtır Kaçak Tehlikeli
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 5.4 / 10
  • Filmin Puanı : 1.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Normal bir hayatın özlemini çeken, 16 yaşında Prescott Kız Okulu’nda eğitim görerek bir suikastçı olan Megan herkesin öldüğünü zannetmesini sağlayarak bir lisede öğrenim görmeye başlar. Memnuniyetsiz ve huysuz eğitim sorumluları Maxwell Hardman ve tehlikeli silah tüccarı Victoria Knox’ın peşine düştüğü Megan ise içine girdiği liseli dünyasında her genç kızdan daha fazla zorlanmaktadır.

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