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Çizgi Ötesi

Flatliners

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Fragmanlar


Çizgi Ötesi
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
15 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 5.2 / 10
  • Filmin Puanı : 9.8 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Ellan Page, Diego Luna ve Kiefer Sutherland gibi isimlerin yer aldığı Flatliners, ölümden sonrasını araştıran beş tıp öğrencisinin öyküsünü anlatıyor.

Ölümden sonra neler olduğunu merak eden beş tıp öğrencisi, çok tehlikeli bir deneye kalkışır: birbirlerinin kalbini kısa süreliğine durdurarak, her biri neredeyse öldükleri bir anı deneyimler. Ve bu da onlara ölümden sonra ne olduğuna dair ilk elden bilgi sağlar. Ancak, deneyleri gittikçe daha tehlikeli bir hal alırken, her biri geçmişteki günahları tarafından avlanmaya ve diğer tarafa geçmelerinin paranormal sonuçlarını yaşamaya başlarlar.

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