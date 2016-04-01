Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Cloverfield Yolu no: 10 - 10 Cloverfield Lane
Paylaş

Cloverfield Yolu no: 10

10 Cloverfield Lane

0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Cloverfield Yolu no: 10
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 7.2 / 10
  • Filmin Puanı : 3.0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (6 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Büyük bir trafik kazası geçiren Michelle, gözlerini yeraltında konumlanmış bir sığınakta açar. Yanında ise, dışarıda kimyasal bir saldırı olduğunu ve kesinlikle dışarıya çıkamadaklarını iddia eden iki yabancı adam vardır...

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • İsmi ve yarattigi gerilim disinda ilk filmle pek de alakasi olmayan, özellikle Mary Elizabeth\'in oyunculugu ile göz doldurdugu gayet izlenir bir film.7.5

  • gerim gerim geren fakat sonu umduğumdan basit biten film. çekimler ve oyunculuklar harika.

  • yav arkadaş siz bir gerilim filmi yazında izliyelim eleştirirken bile çok acımasısız neyse arkadaşlar film belki çok iyi değil ama izlenir izlediğinizde de vakit kaybı olmuyacağını göreceksiniz .......

  • Bir kesekağıdını tutuşturup onunla tüm dünyayı yokettiği iddia edilen uzay gemisini ve uzaylıyı öldürerek tarihe geçmiş filmdir..muhtemelen antisosyal , mcdonaldscı obez tatminsiz bir Amerikan ergeni yazmıştır senaryosunu..aferin

  • Sonu cok buyuk hayal kirikligi. Sacma bitti. 3

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Oyuncular ve ekip

tümü >>

Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Mynet sinema kalitesiyle Cloverfield Yolu no: 10 filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Cloverfield Yolu no: 10 filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir