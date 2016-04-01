Cloverfield Yolu no: 10
10 Cloverfield Lane
- IMDB Puanı : 7.2 / 10
- Filmin Puanı : 3.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Gerilim
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :1 Nisan 2016
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- Oyuncular :
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- Müzik :
Filmin Konusu
Büyük bir trafik kazası geçiren Michelle, gözlerini yeraltında konumlanmış bir sığınakta açar. Yanında ise, dışarıda kimyasal bir saldırı olduğunu ve kesinlikle dışarıya çıkamadaklarını iddia eden iki yabancı adam vardır...
Galeri
Yorumlar
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İsmi ve yarattigi gerilim disinda ilk filmle pek de alakasi olmayan, özellikle Mary Elizabeth\'in oyunculugu ile göz doldurdugu gayet izlenir bir film.7.5
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gerim gerim geren fakat sonu umduğumdan basit biten film. çekimler ve oyunculuklar harika.
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yav arkadaş siz bir gerilim filmi yazında izliyelim eleştirirken bile çok acımasısız neyse arkadaşlar film belki çok iyi değil ama izlenir izlediğinizde de vakit kaybı olmuyacağını göreceksiniz .......
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Bir kesekağıdını tutuşturup onunla tüm dünyayı yokettiği iddia edilen uzay gemisini ve uzaylıyı öldürerek tarihe geçmiş filmdir..muhtemelen antisosyal , mcdonaldscı obez tatminsiz bir Amerikan ergeni yazmıştır senaryosunu..aferin
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Sonu cok buyuk hayal kirikligi. Sacma bitti. 3