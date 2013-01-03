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CM101MMXI FUNDAMENTALS
36 kişi izlemiş. | 279 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 9.3 / 10
- Filmin Puanı : 9.3 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
Cem Yılmaz sahne gösterilerini CM101MMXI FUNDAMENTALS adıyla bir araya getiriyor.
Galeri
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Yorumlar
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cem yılmazın her hareketi ve filimleri güzeldir
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Bayagi gulduk.Zaten Cem Yilmaz olunca sadece durusu ve mimikleri bile gulduruyor.Hele balsamik sosu esprisi harikaydi.
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Ben konsepti beğenmedim doğrusu canlı performans gibi değil sinema filmide olmadığı için dvd izliyormuşun havasında gülmedim mi güldüm ama internetten izleyincede gülüyoruz.
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Bence MÜKEMMELDİ!!! süperrrrrrr
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Bir zamanlar İLYAS SALMAN ' ın salak dedi diye kınayanlar şimdi cem yılmaz küfür edip bizi güldürüyor diye ayakta alkışlıyorlar.
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