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CM101MMXI FUNDAMENTALS

36 kişi izlemiş. | 279 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


CM101MMXI FUNDAMENTALS
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : 9.3 / 10
  • Filmin Puanı : 9.3 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (393 oy) sen de oy kullan!
  • Tür :Komedi
  • Yapım Yılı :2012
  • Ülke : Türkiye
  • Gösterim Tarihi :3 Ocak 2013

 

Filmin Konusu

Cem Yılmaz sahne gösterilerini CM101MMXI FUNDAMENTALS adıyla bir araya getiriyor.

Galeri

Henüz fotosu bulunmamaktadır.
izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • cem yılmazın her hareketi ve filimleri güzeldir

  • Bayagi gulduk.Zaten Cem Yilmaz olunca sadece durusu ve mimikleri bile gulduruyor.Hele balsamik sosu esprisi harikaydi.

  • Ben konsepti beğenmedim doğrusu canlı performans gibi değil sinema filmide olmadığı için dvd izliyormuşun havasında gülmedim mi güldüm ama internetten izleyincede gülüyoruz.

  • Bence MÜKEMMELDİ!!! süperrrrrrr

  • Bir zamanlar İLYAS SALMAN ' ın salak dedi diye kınayanlar şimdi cem yılmaz küfür edip bizi güldürüyor diye ayakta alkışlıyorlar.

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