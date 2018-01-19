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Coco

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Fragmanlar


Coco
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7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : 8.5 / 10
  • Filmin Puanı : 7.3 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Miguel, ailesinin nesiller boyu süren yasağına rağmen idolü Ernesto de la Cruz gibi başarılı bir müzisyen olmanın hayalini kuruyordur. Çaresizce yeteneğini kanıtlamaya çalışan Miguel, kendini etkileyici ve renkli Ölüler Şehri'nde bir dizi gizemli olay zincirini takip ederken bulur. Bu sırada çekici bir oyunbaz olan Hector'la tanışır ve birlikte Miguel'in aile geçmişindeki asıl hikâyeyi ortaya çıkartacak olağanüstü bir yolculuğa çıkarlar.

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