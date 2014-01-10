Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Çocuk Pozu - Pozitia copilului
Paylaş

Çocuk Pozu

Pozitia copilului

1 kişi izlemiş. | 2 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Çocuk Pozu
  • IMDB Puanı : 7.4 / 10
  • Filmin Puanı : 7.0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (2 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Bükreş’in üst sınıf ailelerinden birisine sahip olan Bayan Cornelia Keneres, oğlu Barbu Keneres’in sebep olduğu ölümcül bir trafik kazasından sonra onun tüm sorumluluklarını eline alır. Barbu Keneres, kazada küçük bir çocuğu öldürmüştür. Bayan Cornelia Keneres, bu durum karşısında oğlu hakkında tüm gerçekleri öğreneceği gibi onun durumu düzeltmek için tüm varlığını ortaya koymaya gayret edecektir.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • bu akşam gidiyorum. çok olumlu yorumlar duydum. umarım pişman olmam

  • sorunlu bir anne çocuk ilişkisi. başarılı bir yapım. imdb puanı oldukça yüksek. kaçırmayın derim

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Oyuncular ve ekip

tümü >>

Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Mynet sinema kalitesiyle Çocuk Pozu filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Çocuk Pozu filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir