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Çocuk Pozu
Pozitia copilului
1 kişi izlemiş. | 2 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 7.4 / 10
- Filmin Puanı : 7.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : Romanya
- Gösterim Tarihi :10 Ocak 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :112 dk.
Filmin Konusu
Bükreş’in üst sınıf ailelerinden birisine sahip olan Bayan Cornelia Keneres, oğlu Barbu Keneres’in sebep olduğu ölümcül bir trafik kazasından sonra onun tüm sorumluluklarını eline alır. Barbu Keneres, kazada küçük bir çocuğu öldürmüştür. Bayan Cornelia Keneres, bu durum karşısında oğlu hakkında tüm gerçekleri öğreneceği gibi onun durumu düzeltmek için tüm varlığını ortaya koymaya gayret edecektir.
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Yorumlar
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bu akşam gidiyorum. çok olumlu yorumlar duydum. umarım pişman olmam
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sorunlu bir anne çocuk ilişkisi. başarılı bir yapım. imdb puanı oldukça yüksek. kaçırmayın derim
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