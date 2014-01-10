Çocuk Pozu

Bükreş’in üst sınıf ailelerinden birisine sahip olan Bayan Cornelia Keneres, oğlu Barbu Keneres’in sebep olduğu ölümcül bir trafik kazasından sonra onun tüm sorumluluklarını eline alır. Barbu Keneres, kazada küçük bir çocuğu öldürmüştür. Bayan Cornelia Keneres, bu durum karşısında oğlu hakkında tüm gerçekleri öğreneceği gibi onun durumu düzeltmek için tüm varlığını ortaya koymaya gayret edecektir.