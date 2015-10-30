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Çok Pişmiş
Burnt
1 kişi izlemiş. | 2 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 6.6 / 10
- Filmin Puanı : 6.1 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Dram
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :30 Ekim 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :100 dk.
Filmin Konusu
Şef Adam Jones her şeye sahipti ancak şimdi kaybetti. Kötü alışkanlıklarından vazgeçemeyen, iki Michelin yıldızlı şef, sadece tadın oluşturacağı heyecanın peşinde oldu. Kendi mutfağını oluşturmak ve üçüncü Michelin yıldızını kazanabilmek için yanına en iyi şefleri ve güzel Helene’yi almak zorunda.
Filmin Eleştrisi
Galeri
Yorumlar
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Bradley cooper oyunculugu yine cok iyiydi..vip bir restoranin mutfaginda nasil mucadele verilir.bir sef nasil 4
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Sıkıcı film, vizyonda sadece bu var diye bile gitmeyin. Konu bildik, yeni hiçbir şey yok.
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