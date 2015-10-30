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Sinema>Film Arşiv >  Çok Pişmiş - Burnt
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Çok Pişmiş

Burnt

1 kişi izlemiş. | 2 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Çok Pişmiş
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.6 / 10
  • Filmin Puanı : 6.1 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Şef Adam Jones her şeye sahipti ancak şimdi kaybetti. Kötü alışkanlıklarından vazgeçemeyen, iki Michelin yıldızlı şef, sadece tadın oluşturacağı heyecanın peşinde oldu. Kendi mutfağını oluşturmak ve üçüncü Michelin yıldızını kazanabilmek için yanına en iyi şefleri ve güzel Helene’yi almak zorunda.


Filmin Eleştrisi




Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • Bradley cooper oyunculugu yine cok iyiydi..vip bir restoranin mutfaginda nasil mucadele verilir.bir sef nasil 4

  • Sıkıcı film, vizyonda sadece bu var diye bile gitmeyin. Konu bildik, yeni hiçbir şey yok.

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Oyuncular ve ekip

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