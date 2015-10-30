Çok Pişmiş

Şef Adam Jones her şeye sahipti ancak şimdi kaybetti. Kötü alışkanlıklarından vazgeçemeyen, iki Michelin yıldızlı şef, sadece tadın oluşturacağı heyecanın peşinde oldu. Kendi mutfağını oluşturmak ve üçüncü Michelin yıldızını kazanabilmek için yanına en iyi şefleri ve güzel Helene’yi almak zorunda.