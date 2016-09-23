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Çok Uzak Fazla Yakın
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 1.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Dram
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :23 Eylül 2016
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Filmin Konusu
Oyuncu kadrosunda Burcu Biricik, Özgün Çoban, Alican Yücesoy, Metin Coşkun, Servet Pandur, Gamze Karaduman ve Kaan Yılmaz gibi isimlerin bulunduğu Çok Uzak Fazla Yakın, iki üniversiteli gencin tanışmalarının ardından yaşadıkları inişli çıkışlı, tutkulu aşkı ele alıyor.
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Yorumlar
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Hayatımda alevi diye yediği yemeği kusanı ilk defa duydum, çok çok abartılmış ve çok duygudan yoksun
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