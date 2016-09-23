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Çok Uzak Fazla Yakın

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Fragmanlar


Çok Uzak Fazla Yakın
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 1.5 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Oyuncu kadrosunda Burcu Biricik, Özgün Çoban, Alican Yücesoy, Metin Coşkun, Servet Pandur, Gamze Karaduman ve Kaan Yılmaz gibi isimlerin bulunduğu Çok Uzak Fazla Yakın, iki üniversiteli gencin tanışmalarının ardından yaşadıkları inişli çıkışlı, tutkulu aşkı ele alıyor.

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Yorumlar

  • Hayatımda alevi diye yediği yemeği kusanı ilk defa duydum, çok çok abartılmış ve çok duygudan yoksun

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Oyuncular ve ekip

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