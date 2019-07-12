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Colette

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Colette
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Filmin Konusu

Colette, Fransız yazar Sidonie-Gabrielle Colette’in hayat hikayesini anlatıyor. Karizmatik Parisli yazar Henry Gauthier-Villars ile evlendikten sonra Sidonie-Gabrielle Colette, Fransa'nın kırsal kesimlerindeki hayatını, yaratıcı yeteneklerinin kıvılcımlandığı Paris şehrine taşınmak için terk eder. Willy mahlasıyla tanınan kocası, kendi isminde yayınlanacak bir romanın gizli yazarı olarak Colette'i kullanmaya başlar. Çalışmaları büyük başarılar elde ettiğinde, Colette, kocasının ona dayattığı edebi ve mecazi sınırlardan kurtulmaya çalışmaya başlar. Artık kendi adına yazmanın ve yazdıklarını sahiplenerek topluma meydan okumanın zamanı gelmiştir... Biyografik filmin kadrosunda Dominic West, Eleanor Tomlinson ve Fiona Shaw da yer alıyor. Yönetmenliğini "Still Alice" ile hatırlanan Wash Westmoreland'in üstlendiği biyografik film "Colette", Sundance Film Festivali'nde yaptığı prömiyerin ardından potansiyel Oscar adayı olarak görülmüştü. Filmin senaryosunu Wash Westmoreland, Rebecca Lenkiewicz ve Richard Glatzer birlikte kaleme alıyor. Eserlerinin izini beyaz perdede de sürebildiğimiz yazarın "Cicim" romanı Aşkım ismiyle beyaz perdeye uyarlanmış, "Gigi" romanı ise aynı isimle beyaz perdeye uyarlanarak En İyi Film ve En İyi Yönetmen dahil 9 Oscar ödülüne layık görülmüştü.

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