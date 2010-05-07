Sinema>Film Arşiv > Cooties
Cooties
0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.
Henüz videosu bulunmamaktadır.
- IMDB Puanı : 5.7 / 10
- Filmin Puanı : 0.0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Komedi, Bilim Kurgu
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : ABD
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Gizemli bir virüs izole edilmiş bir liseye ulaşır. Virüs liseli gençleri vahşi bir orduya dönüştürür. Kahraman olmak istemeyen birbiriyle uyumsuz öğretmen grubu hayatları için mücadele vermek zorundadır.
Galeri
Henüz fotosu bulunmamaktadır.
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.