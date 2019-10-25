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Countdown

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Countdown
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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  • Tür :Korku
  • Yapım Yılı :2019
  • Ülke : ABD
  • Gösterim Tarihi :25 Ekim 2019
  • Yönetmen :

 

Filmin Konusu

Countdown, bir uygulamadan hayattaki son günlerini yaşadığını öğrenen genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Genç bir hemşire, insanların en zaman öleceğini tahmin eden bir uygulamayı indirir. Uygulamada, yaşamak için sadece üç gününün kaldığını öğrenen genç kadın, bu sırada gizemli bir siluetin kendisini takip ettiğini fark eder. Genç kadın, zamanı dolmadan önce peşindekinin ne olduğunu anlayığ, hayatını kurtarmanın yolunu bulmak zorundadır.

Galeri

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