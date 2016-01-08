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Creed: Efsanenin Doğuşu
Creed
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- IMDB Puanı : 7.6 / 10
- Filmin Puanı : 8.1 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Spor
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :8 Ocak 2016
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :95 dk.
Filmin Konusu
Adonis Johnson (Jordan) henüz kendisi doğmadan önce ölen Dünya Ağırsıklet Boks Şampiyonu ünlü babasını hiç tanımamıştır. Yine de, kanında boks olduğuna hiç şüphe yoktur. Bu yüzden, Apollo Creed’in yeni ama sağlam bir boksör olan Rocky Balboa ile efsanevi maçını yaptığı yere, Philadelphia’ya gider.
Adonis, Kardeş Sevgisi Şehri’ne vardığında, Rocky’yi (Stallone) bulur ve kendisinden antrenörü olmasını ister. Rocky dövüş oyununa sonsuza dek veda etmiş olduğunu ısrarla söylese de, en yakın dostu olan müthiş rakibi Apollo’da gördüğü gücün ve kararlılığın aynısını oğlu Adonis’te de görür. Adonis’i çalıştırmayı kabul eden eski şampiyon bir yandan genç boksörü eğitirken, bir yandan da ringde hiç karşılaşmadığı kadar ölümcül bir rakiple mücadele etmektedir. Köşesine Rocky’yi alan Adonis’in unvan mücadelesi şansı bulması uzun sürmez… ama acaba ringe çıkmak için gerçek bir dövüşçünün dürtüsüne ve yüreğine zamanında ulaşabilecek midir?
Filmin Eleştrisi
Galeri
Yorumlar
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Güzeldi. Tavsiye ederim
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Eski rocky filmleri komedi gibi geliyor bana, o yüzden bir rocky filmi izlemek hiç çekmiyor beni .
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dolf lundgren'inde bi şekilde bu senaryoya girmesi gerekirdi, belki 2. filmde akıl ederler...!
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gerçekten güzel başlayan güzel devam eden ve farklı bir sonla biten film. sıkılmadan izleyebilirsiniz. bence puanı 7.5
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Başarılı bir film
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