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Cumali Ceber: Allah Seni Alsın

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Fragmanlar


Cumali Ceber: Allah Seni Alsın
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 3.6 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Emekliliğine bir gün kala patronunu döverek işten atılan Cumali, çocuklarının da kumar borcu olduğunu öğrenince iyice zıvanadan çıkar. Çocuklara kızıp eğitim hayatlarına son vermeyi düşünürken talih yüzüne güler ve kendini çocuklarıyla birlikte güzel bir otelde tatil yaparken bulur. O sırada otel ciddi bir denetimden geçmektedir ve Cumali'nin otel müşterilerinden birine aşık olması cümbüşü iyice artıracaktır.

Galeri

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Yorumlar

  • Çok kötü!!!

  • Türk sinemasına vurulmuş büyük bir darbe.

  • Türk filmi tarihinde bu kadar ahlaksız, komedinin yanına bile yaklaşmayan, ana karakterin bu kadar itici ve nahoş olanı var mıdır bilemiyorum. Berbat ötesi zaman kaybı bir film. Bu filmi yapanlara acıyorum ezikler ordusu.

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Oyuncular ve ekip

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