Cumali Ceber: Allah Seni Alsın

Emekliliğine bir gün kala patronunu döverek işten atılan Cumali, çocuklarının da kumar borcu olduğunu öğrenince iyice zıvanadan çıkar. Çocuklara kızıp eğitim hayatlarına son vermeyi düşünürken talih yüzüne güler ve kendini çocuklarıyla birlikte güzel bir otelde tatil yaparken bulur. O sırada otel ciddi bir denetimden geçmektedir ve Cumali'nin otel müşterilerinden birine aşık olması cümbüşü iyice artıracaktır.