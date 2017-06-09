Çünkü Onu Çok Sevdim

Emre, içine kapanık ama sosyal yaşayan, çevresince çok sevilen bir gençtir. Kendini Karakalem çizimlere adamış ve en büyük hayali İtalya'da Resim eğitimi alıp kendini geliştirmektir. Bir gün Arkadaş grubuyla gönüllü olarak katıldıkları bir motivasyon etkinliğinde Sema ile karşılaşır. Sema ile tanışması Emre 'nin hayatında önemli değişikliklere neden olur, içinde gizli kalmış duyguları gün yüzüne çıkarken artık Sema hayatında önemli bir yere sahiptir ve hayatın anlamını, neşesini ifade etmektedir. Bir yandan kendisiyle ve hayatla olan mücadelesine devam eden Emre, kurduğu gelecek planlarını sil baştan yaparken, çok değer verdiği ve sevdiği Sema içinde mücadele etmeye başlayacaktır.