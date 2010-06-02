Sinema>Film Arşiv > Da can quan
Da can quan
0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.
Henüz videosu bulunmamaktadır.
- IMDB Puanı : 6.2 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Aksiyon
- Yapım Yılı :1979
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Hua Yueh , Junhui Liu , Chung Huang , Bong Hsu , Feng Chao , Cliff Lok , Shao Hua Chu , Cheng Ku , Yueh Sun , Feng Lei devamı..
- Yapımcı :
- Görüntü Yönetmeni :
- Dağıtıcı :Wah Tai Film Company
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.