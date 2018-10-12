Sinema>Film Arşiv > Da ying wang
Da ying wang
0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.
Henüz videosu bulunmamaktadır.
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Yapım Yılı :1979
- Ülke : Tayvan
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Amy Chum , Hsin Hua Li , Po Wei Hou , Luo Hui Shaw , Hua Chung , Hsiao Pao Ko , Mei Ling Lin , Wen Tai Li , Hsiao Yi Yeh
- Süre :1979 dk.
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.