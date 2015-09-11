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Dabbe 6

0 kişi izlemiş. | 24 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Dabbe 6
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.1 / 10
  • Filmin Puanı : 7.1 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (13 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Polis kayıtlarına ‘Mukadder Yaman’ vakası olarak geçen ve birbiriyle alakalı olduğu düşünülen, üç gerçek hikayeden yola çıkan Dabbe 6´nın senaryoso ve yönetmenliği Hasan Karacadağ´a ait.

Galeri

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Yorumlar

  • Sağlam film olmuş beğendim, yalnız bir tavsiye vereyim,kalbi saglam olan ve iradesi güçlü olanlar bu filmi izlesin çünkü sonunda filmin etkisinde kalabilirsiniz

  • eh idare eder

  • fragmanda is yok sadece bos gurultu film iyi olsa bari

  • Dabbe serisi seri oldu ya hayret etmemek elde deil boş geçen 3 saat boşuna ağrı keaicilerinizi yanınızda bulundurun baş ağrısından başka bir şey yok

  • Dabbe serisinin en iyisi demiştim ama Hasan karacadağ insanları korkutmak için yüksek ses be kameraya aniden dönen suratlar kullanmamalı

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Oyuncular ve ekip

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