Dabbe 6
- IMDB Puanı : 6.1 / 10
- Filmin Puanı : 7.1 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :11 Eylül 2015
- Yönetmen :
- Oyuncular :
- Süre :160 dk.
Filmin Konusu
Polis kayıtlarına ‘Mukadder Yaman’ vakası olarak geçen ve birbiriyle alakalı olduğu düşünülen, üç gerçek hikayeden yola çıkan Dabbe 6´nın senaryoso ve yönetmenliği Hasan Karacadağ´a ait.
Galeri
Yorumlar
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Sağlam film olmuş beğendim, yalnız bir tavsiye vereyim,kalbi saglam olan ve iradesi güçlü olanlar bu filmi izlesin çünkü sonunda filmin etkisinde kalabilirsiniz
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eh idare eder
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fragmanda is yok sadece bos gurultu film iyi olsa bari
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Dabbe serisi seri oldu ya hayret etmemek elde deil boş geçen 3 saat boşuna ağrı keaicilerinizi yanınızda bulundurun baş ağrısından başka bir şey yok
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Dabbe serisinin en iyisi demiştim ama Hasan karacadağ insanları korkutmak için yüksek ses be kameraya aniden dönen suratlar kullanmamalı