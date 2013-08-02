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Dabbe: Cin Çarpması

4 kişi izlemiş. | 164 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Dabbe: Cin Çarpması
  • IMDB Puanı : 7.1 / 10
  • Filmin Puanı : 8.7 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Psikiyatrist Ebru Karaduman ve Cinci Faruk Akat olarak bilinen Cin Çıkarma uzmanının aynı anda ilgilendikleri cin çarpılma vakasının ana kahramanı Kübra Duran isimli genç bir kızdır. Korkunç ve lânetli bir geçmişe sahip olan Kıbledere köylüsü Kübra, aynı zamanda Ebru’nun çocukluk arkadaşıdır. Kübra, kına gecesinde aniden cinlerin saldırısına uğramıştır.

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Yorumlar

  • turk korku fılmının en harıkası benım gozumde

  • Türk korku filmlerinden ne beklenir ki. Kaliteli ama korkunç değil.

  • film çok harika ve korkunç

  • abi biri link atsın nolur be yaa

  • Alternatif link verebilecek bi insan evladı varmıdır ?

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Oyuncular ve ekip

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