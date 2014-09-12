Dabbe: Zehr-i Cin

Kocası Ömer’le mutlu bir hayat sürmekte olan Dilek için aydınlık geçen günler cinlerin ani bir saldırısıyla kararır. Her şey, Dilek’in bir rüyasıyla başlar. Bu rüyada belirsiz suretler, şeytana dair bir takım sırları Dilek’in kulağına fısıldadıktan sonra ona musallat olmuşlardır. Kocası Ömer, rüyayı Dilek’in birkaç gün önce yaşadığı bir hırsızlık olayının psikolojik yansıması olarak görse de, Dilek kendisine git gide yaklaşan ve sır fısıldayan bu cinleri artık hissetmeye başlamıştır.