Dabbe: Zehr-i Cin
D@bbe: Zehr-i Cin
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 7.1 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
Filmin Konusu
Kocası Ömer’le mutlu bir hayat sürmekte olan Dilek için aydınlık geçen günler cinlerin ani bir saldırısıyla kararır. Her şey, Dilek’in bir rüyasıyla başlar. Bu rüyada belirsiz suretler, şeytana dair bir takım sırları Dilek’in kulağına fısıldadıktan sonra ona musallat olmuşlardır. Kocası Ömer, rüyayı Dilek’in birkaç gün önce yaşadığı bir hırsızlık olayının psikolojik yansıması olarak görse de, Dilek kendisine git gide yaklaşan ve sır fısıldayan bu cinleri artık hissetmeye başlamıştır.
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Yorumlar
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film gerçekten müthiş saçma sapan film diyenler alışmış amerikanın zombili yaratıklı filmlerine gerçekten var olan olaylardan esinleniliyor bu da başka bir tartışma konusu maksat b.k atmak olsun türk sinemasına bazılarının derdi bu sadece çok iyi biliyorsanız internette yorum yapmayı bırakında bişeyler üretin
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güzel bir film olmuş saçma diyen kişiler acaba daha ne bekliyorsunuz yok yaratıkmı veya zombimi olması lazım adam hakkını vermiş helal olsun...
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FİLM TÜRK SİNEMASINDA ŞU ANA DEK YAPILMIŞ EN SÜPER KORKU GERİLİM FİLMİDİR.YABANCILARIN UYDURUK KORKU FİLMLERİNE MEYDAN OKUYACAK KADAR İDİALIDIR.
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esasında bu filmden ne bekliyorsunuz?filmi saçma bulanlar icin soylu-yorum bunu...yani ne olabilir ki baska?mistik bir filmden gladyatör filmi gibi oscar alacak seviye yede olmasini beklemek zaten cok sacma. turk korku filmi ancak bu kadar olur.oyunculuk kotu veya kurgu sacma bunlari bir kenara birakalim.konu itibariyle turkiyede her 10 kisiden birinin bu tip bir olay yasamis yada bir duyumu yada anisi vardir.bence film turkler icin yapilmis gayet guzel bi korku filmi.mesela dunyada encok izlenen son donemin seri filmi ruhlar bolgesi 1 ve 2 oyuncular harika senaryo guzel kalite tartisilmaz )))) lakin sacmalikda onde gidecek bir film izleyenler bilir.egerki bu dabbe serisinde kivanc yada kenan oynasa bu film rekor gise yapar.cin filmi izlemeye gidende bunu izler ancak.he film izlemek istiyorum oyunculuk harika olsun konu mukemmel olsun diyosaniz bu filme gitmiceksiniz.Denzel Washington izliceksiniz...son filmi gene mukemmel.
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14.10.2014 saat 18.00 gaziantep cinemaximum sinemasında 2.kez izliyorum. Çok güzel bir film arkadaşlar.