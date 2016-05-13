Dadaş
- IMDB Puanı : 4.9 / 10
- Filmin Puanı : 10.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Aksiyon
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :13 Mayıs 2016
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Filmin Konusu
Dadaş, devlet teşkilatında önemli konumda bir memurdur. Mafya'ya savaş açan devlete misilleme olarak Dadaş ve ailesi hedef alınır. Ailesini bir saldırıda kaybeder. O saldırıda kendisi de ağır yaralanır, mucize eseri kurtulur. Yaralandığı için malulen emekliliğe sevk edilir. Dadaş bu olaylardan dolayı hırslanır, Çeçenistan'a gider. Orada aldığı eğitimler sonucunda operasyonlara katılır. Bu görevleri başarıyla tamamlayan Dadaş, yeni devletten teklif alır. Başarıları nedeniyle sadece mafya değil Devlet teşkilatları tarafından da hedef haline gelmesine neden olur. Kendisine ulaşmak isteyen Rus asıllı tetikçiden Bakanı kurtarabilecek midir?
Galeri
Yorumlar
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Daha 1. Seans bitmeden çıktığım yerli filmlere göre çok başarılı izlemeye değer...
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Emeğe saygı! Saygı ama lütfen böyle saçma sapan filmler çıkarmayın.kastimi yapıyonuz nedir bilmem ama inandığımız değerler ile böyle oynamanız ve basitleştirmeniz çok büyük yanlış
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Kurtlar Vadisini anımsatıyor Ama biraz daha iyi olabilirdi bence
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komiksiniz. yerli malı punisher. hadi abd yi anladık rusların düşmanı adamlar sizde ne alaka rus ajanı. o arkasına sapladığı hançer bozması kılıç ne allah aşkına. bi de utanmadan sinemaya koymuşlar uyduruk tv filmini. son zamanlarda bu uyduruk milliyetçi mafyavari filmler türedi sinemada hadi hayırlı tıraşlar