Dadaş, devlet teşkilatında önemli konumda bir memurdur. Mafya'ya savaş açan devlete misilleme olarak Dadaş ve ailesi hedef alınır. Ailesini bir saldırıda kaybeder. O saldırıda kendisi de ağır yaralanır, mucize eseri kurtulur. Yaralandığı için malulen emekliliğe sevk edilir. Dadaş bu olaylardan dolayı hırslanır, Çeçenistan'a gider. Orada aldığı eğitimler sonucunda operasyonlara katılır. Bu görevleri başarıyla tamamlayan Dadaş, yeni devletten teklif alır. Başarıları nedeniyle sadece mafya değil Devlet teşkilatları tarafından da hedef haline gelmesine neden olur. Kendisine ulaşmak isteyen Rus asıllı tetikçiden Bakanı kurtarabilecek midir?