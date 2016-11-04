Dağ 2
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 9.5 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Savaş
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :4 Kasım 2016
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
Filmin Konusu
İlk Dağ filminden altı sene sonra başlayan filmde, iki can dostu Oğuz ve Bekir, ilk saha görevlerinde Irak'ta barbarlığın hüküm sürdüğü yerlere girerler. Görevleri; IŞİD tarafından infaz edilecek olan gazeteci Ceyda Balaban'ı kurtarmak ve bölgeden çıkarmak.
Galeri
Yorumlar
-
Başarılı bir film, herkese tavsiye ederim. Az da olsa olumsuz yorumların art niyetli olduğunu düşünüyorum. Son yıllarda yapılmış Türk filmleri arasında herşeyi yerli yerinde, oturmuş ender filmlerden..
-
Süper bir film, saçma sapan amerikan filmlerinden sonra çok güzel bir film izledik. Yapımcıların ve oyuncuların emeği geçen herkesin ellerine sağlık teşekkür ediyoruz. Benim bu filmle ilgili notum on üzerinden on
-
nerden izleniyo acamadim
-
Çok beğendim. çok güzel. Keskin Nişancı fenomen olur.Cok film izleyen biri olarak nacizane önerileri var.Teroristler daha paspal olmalı. çok temizler.TSK \'nin yeni güncel silahları ilerleyen filmlerde görüyorum çıkarılabilir. Çatışma sahneleri daha stresli ve yoğun olmalı. Örneğin ; "karasahin düştü " filmi tarzında olabilir. EMEKLERİNE SAĞLIK YİNE ÇOK GUZEL
-
Tek kelime mukemmell sinemadan sonra youtubeden surekli sahnelerini izliyorum )