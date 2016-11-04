İlk Dağ filminden altı sene sonra başlayan filmde, iki can dostu Oğuz ve Bekir, ilk saha görevlerinde Irak'ta barbarlığın hüküm sürdüğü yerlere girerler. Görevleri; IŞİD tarafından infaz edilecek olan gazeteci Ceyda Balaban'ı kurtarmak ve bölgeden çıkarmak.

Askerliğin doğasını ve savaşın merhametsizliğini inceleyen filmde, Oğuz ve Bekir'in altı sene süresince Bordo Bereli olmak için eğitimlerini ve dahil oldukları tim "Fırtına Getiren"in diğer mensuplarının efkarlı öykülerine şahit olacağız.