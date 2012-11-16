Dağ
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 8.6 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
İstanbullu Oğuz bedelli askerliği tercih etmek yerine vatani görevinini kısa dönem olarak bölüğünde yerine getirmeyi tercih eder. Keçiörenli Bedir ise ne askerlerle ne komutanlarla iyi geçinebilen, başlı başına arıza bir uzun dönem erdir. Asiliğinden dolayı aldığı cezalarla da askerliği iki sene uzamıştır. Oğuz ile sürekli dalaşan ve ona ters giden Bedir, "poşetsin sen" diye küçümsediği dönemdaşıyla omuz omuza mücadeleye gireceğinden de habersizdir.
Bu bölükten bir ekip, bir iletişim anteninin tamiri için görevlendirilir. Fakat habersiz biçimde teröristlerin pususuna düşerler. Ekipten sadece Oğuz ve Bedir hayatta kalır. İki genç asker aralarındaki çekişmeyi bir kenara bırakıp karşılarındaki gerçek düşmana karşı koyarlar. Amansız hava koşulları ve coğrafyaya rağmen hayatta kalarak vatanı korumak birincil vazifeleridir.
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Yorumlar
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Mükemmel bir film,
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arkadaşlar filmi nasıl izliyoruz? yardımcı olursanız sevinirim :D
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Filmi izledim konu iyi ama çokta hayal ettiğim gibi çıkmadı.
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Filme gittikten sonra anladım ki tüm olumlu yorumlar kasten yapılmış gibi geldi. Filmin Senaristliğini ve yönetmenliğini yapan Alper Çağlar 'ın yeterince araştırma inceleme yapmadığını ve çekim hatalarını bariz bir şekilde görüyoruz. Sadece ya tutarsa ve kadrosunda ki başrol oyuncularına alıştırma yapılmış bir film. 10 üzerinden 1'i bile hak etmiyor.
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Tahmin ettiğim gibi bir film olmadı. Daha etkili, olayların daha açık ve net olmasını beklerdim. Karakterler ve beceriler için lafım yok lakin film çok yalnız ve yalındı. Daha akıcı, belki daha hareketli olabilirdi. Yine de izlemeyin diyemem.