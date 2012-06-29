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Daha İyi Bir Hayat

Une vie meilleure

0 kişi izlemiş. | 5 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Daha İyi Bir Hayat
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : 6.6 / 10
  • Filmin Puanı : 6.2 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Aşçı Yann ve bekâr bir anne olan Nadia, tanıştıkları andan itibaren aşık olup büyük bir tutkuyla birbirlerine bağlanırlar. Nadia ve oğluyla bir aile kurmak isteyen Yann, kırsal bölgede bir restoran satın almaya karar verir. Kendi restoranında şef olmak ve yeni ailesi ile sakin bir hayat sürmenin hayaliyle yaşamaktadır. Ancak onları bekleyen hayat bundan çok farklı olacaktır.

Galeri

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Yorumlar

  • muhtemelen bu haftanın en zaytıf filmi bu

  • ortalama bir film.....

  • dvd olarak izlenebilecek bir film bence.

  • bu hafta değil ama haftaya belki izlenebilir.

  • bence hoş bir film geliyor.

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Oyuncular ve ekip

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