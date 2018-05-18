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Daha Yeni Başladık

Just Getting Started

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Daha Yeni Başladık
  • IMDB Puanı : -
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Filmin Konusu

Palm Spring'deki Villa Capri'de müdürlük yapan Duke Driver 'ın geçmişi gizemlerle doludur.. Müşterileri tarafından hayranlık derecesinde sevilen Driver'ın statüsü, formundan ve yakışıklılığından hiçbir şey kaybetmemiş, eski asker Leo 'nun gelişiyle sarsılır.

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