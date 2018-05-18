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Daha Yeni Başladık
Just Getting Started
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi
- Yapım Yılı :2017
- Gösterim Tarihi :18 Mayıs 2018
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Palm Spring'deki Villa Capri'de müdürlük yapan Duke Driver 'ın geçmişi gizemlerle doludur.. Müşterileri tarafından hayranlık derecesinde sevilen Driver'ın statüsü, formundan ve yakışıklılığından hiçbir şey kaybetmemiş, eski asker Leo 'nun gelişiyle sarsılır.
Galeri
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