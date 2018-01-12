Sinema>Vizyondaki Filmler > Daha
Daha
0 kişi izlemiş. | 1 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 7.3 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Suç
- Yapım Yılı :2017
- Gösterim Tarihi :12 Ocak 2018
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Ünlü oyuncu Onur Saylak'ın, Hakan Günday'ın romanından uyarladığı ilk uzun metraj yönetmenlik deneyimi Daha, kendini bir anda babasının insan kaçakçılığı suç zincirinde bulan Gaza'nın hikâyesini anlatıyor.
14 yaşındaki Gaza, yaşadığı küçük sahil kasabasından ayrılarak büyük şehirde liseyi okumayı hayal ederken, babasının onu insan kaçakçılığı şebekesinin bir parçası haline getirmesiyle suçla tanışır. Gaza'nın ergenliği, babasının baskıcı karakteri ve sürekli gözlemlediği göçmenlerle geçmeye başlar. Gaza, babası gibi şiddet ve baskı üzerine bir hayat mı kuracaktır yoksa o da bir göçmen mi olacaktır?
Galeri
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.