5 evli adam, tek gecelik ilişkiler ve randevuları için bir daire tutar ve bu dairenin anahtarlarını aralarında paylaşır. Bir sabah Vincent kapının kilidini açar ve yatakta güzel, sarışın bir kadının ölmüş bedenini bulur. Hemen, en iyi arkadaşları olan Chris, Marty, Luke ve Filip’i arar ve parçaları birleştirerek bu gizemli cinayeti çözmeye çalışırlar. Polis baş şüpheliyi açıkladıktan sonra karakterlerin içlerindeki karanlık sırlar açığa çıkmaya başlar.