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Daire

The Loft

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Fragmanlar


Daire
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Cinsellik
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.3 / 10
  • Filmin Puanı : 6.7 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

5 evli adam, tek gecelik ilişkiler ve randevuları için bir daire tutar ve bu dairenin anahtarlarını aralarında paylaşır. Bir sabah Vincent kapının kilidini açar ve yatakta güzel, sarışın bir kadının ölmüş bedenini bulur. Hemen, en iyi arkadaşları olan Chris, Marty, Luke ve Filip’i arar ve parçaları birleştirerek bu gizemli cinayeti çözmeye çalışırlar. Polis baş şüpheliyi açıkladıktan sonra karakterlerin içlerindeki karanlık sırlar açığa çıkmaya başlar.


Filmin Eleştrisi




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