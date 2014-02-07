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Daire(2)

Daire

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Fragmanlar


Daire(2)
  • IMDB Puanı : 5.9 / 10
  • Filmin Puanı : 6.5 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Film üniversitedeki öğretim görevini kaybettikten sonra kullanılmayan bir havaalanında güvenlik görevlisi olarak çalışmayı seçen Feramus ile çalıştığı taşra belediyesinin tiyatrosu kapatılınca hayatla inatlaşmak adına bir camiide ölü yıkayıcı olarak çalışmayı kabul eden Betül’ün fırsat bulamadıkları hüzünlü aşkları etrafında gelişiyor.

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Yorumlar

  • fragmanı çok etkileyici. bu tarz filmleri sevenler kaçırmamalı

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Oyuncular ve ekip

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