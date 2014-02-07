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Daire(2)
Daire
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- IMDB Puanı : 5.9 / 10
- Filmin Puanı : 6.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :7 Şubat 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :108 dk.
Filmin Konusu
Film üniversitedeki öğretim görevini kaybettikten sonra kullanılmayan bir havaalanında güvenlik görevlisi olarak çalışmayı seçen Feramus ile çalıştığı taşra belediyesinin tiyatrosu kapatılınca hayatla inatlaşmak adına bir camiide ölü yıkayıcı olarak çalışmayı kabul eden Betül’ün fırsat bulamadıkları hüzünlü aşkları etrafında gelişiyor.
Galeri
Yorumlar
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fragmanı çok etkileyici. bu tarz filmleri sevenler kaçırmamalı
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