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Dalida
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- IMDB Puanı : 6.9 / 10
- Filmin Puanı : 1.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Biyografi
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : Fransa
- Gösterim Tarihi :28 Nisan 2017
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- Süre :124 dk.
Filmin Konusu
Ünlü şarkıcıyı İtalyan oyuncu Sveva Alviti'nin canlandırdığı filmde Dalida'nın sadece Gigi L'amoroso (Aşkı Bulacaksın) ile uluslararası müzik dünyasında büyük üne kavuşması değil, aynı zamanda içsel bir arayışla çıktığı Hindistan yolculuğu, disko müziğinin altın yıllarında yeniden parlaması, sıra dışı ve yıldız olmak üzere doğmuş bir kadının öyküsü anlatılıyor.
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