Damat Takımı

Yiğit, Ömer, Serdar, Onat ve Can liseden beri hiç ayrılmamış beş arkadaştır. Yaşları büyüse de kendileri çocuk kalmıştır fakat Yiğit'in evlenme kararı ile grup gençliğin bittiğini farkına varır. Hem geçmişe hem de Yiğit'e veda olarak lise anılarını beş gün içinde tekrar yaşamaya karar verirler. Bir de tüm bu maceranın içinde aşk hayatları berbat olan grup, lisedeki can düşmanları Besim'le düğüne sevgilileriyle geleceklerine dair iddiaya girerler. Bu beş gün içinde hem kendilerine kız arkadaş bulmak zorundadırlar hem de belki de son kez birlikte olmanın tadını çıkaracaklardır.