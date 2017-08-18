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Dangal
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 9.8 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Biyografi, Aksiyon
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : Hindistan
- Gösterim Tarihi :18 Ağustos 2017
- Yönetmen :
- Oyuncular :
- Süre :161 dk.
Yorumlar
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Aamir Khan farkı ile yine muhteşem bir film
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Aamir Kahan Varsa gerisi teferruattır.
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