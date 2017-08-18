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Dangal

2 kişi izlemiş. | 2 kişi izlemek istiyor.

Henüz videosu bulunmamaktadır.

Dangal
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 9.8 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (14 oy) sen de oy kullan!

 

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • Aamir Khan farkı ile yine muhteşem bir film

  • Aamir Kahan Varsa gerisi teferruattır.

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Oyuncular ve ekip

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