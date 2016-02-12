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Danimarkalı Kız

The Danish Girl

1 kişi izlemiş. | 3 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Danimarkalı Kız
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : 7.1 / 10
  • Filmin Puanı : 7.6 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

David Ebershoff’un kitabından uyarlanan Danimarkalı Kız´ın yönetmeni Oscar ödüllü, Sefiller (Les Miserables) ve Zoraki Kral (King´s Speech)´dan hatırlayacağımız, Tom Hooper. Filmin başrollerinde, Oscar´a en iyi erkek oyuncu dalında aday gösterilen ve yine bu ödülü geçen sene kazanmış olan Eddie Redmayne, son zamanlarda sıkça karşımıza çıkan ve yardımcı kadın oyuncu dalında Oscar´a aday olan Alicia Vikander yer alıyor.

Lili Elbe ve Gerda Wegener’in yaşamlarından esinlenen çarpıcı bir aşk hikayesi olan film, Lili’nin bir transgender olarak çığır açan yolculuğuna ve Gerda ile olan evliliklerini konu alıyor.


Filmin Eleştrisi




Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • İnsanın içine içine işleyen duygu yüklü bir film

  • hormonların cezasını niçin bireyler çekiyor biranlsam.

  • film cok güzeldi, insanin kendini bulması, sevginin her sekilde surebildigini gosteren degisik ve duygulu bir yapim olmus

  • Gerçekten çok güzel çok duygulu bir film... Oyunculuklar da muhteşem tavsiye olunur...

  • Tam derensedenoglu\'nun dediği gibi... Derşn bir sevgi filmi...

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Oyuncular ve ekip

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