David Ebershoff’un kitabından uyarlanan Danimarkalı Kız´ın yönetmeni Oscar ödüllü, Sefiller (Les Miserables) ve Zoraki Kral (King´s Speech)´dan hatırlayacağımız, Tom Hooper. Filmin başrollerinde, Oscar´a en iyi erkek oyuncu dalında aday gösterilen ve yine bu ödülü geçen sene kazanmış olan Eddie Redmayne, son zamanlarda sıkça karşımıza çıkan ve yardımcı kadın oyuncu dalında Oscar´a aday olan Alicia Vikander yer alıyor.



Lili Elbe ve Gerda Wegener’in yaşamlarından esinlenen çarpıcı bir aşk hikayesi olan film, Lili’nin bir transgender olarak çığır açan yolculuğuna ve Gerda ile olan evliliklerini konu alıyor.