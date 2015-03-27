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Danny Collins

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Fragmanlar


Danny Collins
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Cinsellik
  • IMDB Puanı : 7.0 / 10
  • Filmin Puanı : 7.5 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Yaşı ilerlemekte olan rock yıldızı Danny Collins görünürde her şeye sahiptir. Yıllarca yorucu bir hayat sürmesi, başarısız ilişkiler, beste yapamamak ve her gece aynı şarkıları seslendirmek, zamanın çılgın rockçısında olumsuz etkilerini göstermeye başlamıştır. Çıkacağı son turnesini iptal eder ve New Jersey’nin küçük bir kasabasında bir otele yerleşerek, müziğe olan sevgisini ve yıldızlık yolunda ihmal ettiği ailesini yeniden keşfetmeye çalışır.


Filmin Eleştrisi




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Yorumlar

  • Güzel hoş vakit geçirilen bir film, duygusal. Alpacino nun farklı karakter canlandırmakta ki başırısını tekrar gördüm.

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Oyuncular ve ekip

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