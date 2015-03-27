Sinema>Film Arşiv > Danny Collins
Danny Collins
0 kişi izlemiş. | 1 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 7.0 / 10
- Filmin Puanı : 7.5 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Dram
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :27 Mart 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :106 dk.
Filmin Konusu
Yaşı ilerlemekte olan rock yıldızı Danny Collins görünürde her şeye sahiptir. Yıllarca yorucu bir hayat sürmesi, başarısız ilişkiler, beste yapamamak ve her gece aynı şarkıları seslendirmek, zamanın çılgın rockçısında olumsuz etkilerini göstermeye başlamıştır. Çıkacağı son turnesini iptal eder ve New Jersey’nin küçük bir kasabasında bir otele yerleşerek, müziğe olan sevgisini ve yıldızlık yolunda ihmal ettiği ailesini yeniden keşfetmeye çalışır.
Filmin Eleştrisi
Galeri
Yorumlar
-
Güzel hoş vakit geçirilen bir film, duygusal. Alpacino nun farklı karakter canlandırmakta ki başırısını tekrar gördüm.
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.