Yaşı ilerlemekte olan rock yıldızı Danny Collins görünürde her şeye sahiptir. Yıllarca yorucu bir hayat sürmesi, başarısız ilişkiler, beste yapamamak ve her gece aynı şarkıları seslendirmek, zamanın çılgın rockçısında olumsuz etkilerini göstermeye başlamıştır. Çıkacağı son turnesini iptal eder ve New Jersey’nin küçük bir kasabasında bir otele yerleşerek, müziğe olan sevgisini ve yıldızlık yolunda ihmal ettiği ailesini yeniden keşfetmeye çalışır.