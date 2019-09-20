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Dans Çiftliği
Farmtastic Fun
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Filmin Konusu
Dans Çiftliği, birçok hayvanın bir arada yaşadığı, eğlenceli bir çiftlikte yaşananları konu ediyor. Bu çiftlik diğerlerinden oldukça farklı. Birbirinden güzel şarkılarla, eğlenceli farmfastic kasabasında dans etmeye hazır olun. Çiftlik hayvanlarla birlikte öğrenmek ve oynamak isteyen herkese açıktır. Tavuklar, inekler, domuzlar, atlar ve daha fazlası bu eğlence dolu çiftlikte sizleri bekliyor.
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