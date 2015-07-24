Bir lisede sahnelenen oyun sırasında, başrolde oynayan öğrencinin ölümüyle sonuçlanan kazadan yirmi yıl sonra, lisenin öğrencileri bu oyunu tekrar sahnelemek ve yarım kalan sahne performansını tamamlamak isterler. Böylece küçük kasabanın lise öğrencileri, yaşanan acı olayı yıldönümde onurlandırmayı planlamaktadırlar. Ancak, bazı şeyleri olduğu gibi brakmak bazen en iyisidir.