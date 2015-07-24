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Darağacı

The Gallows

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Fragmanlar


Darağacı
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 4.2 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Bir lisede sahnelenen oyun sırasında, başrolde oynayan öğrencinin ölümüyle sonuçlanan kazadan yirmi yıl sonra, lisenin öğrencileri bu oyunu tekrar sahnelemek ve yarım kalan sahne performansını tamamlamak isterler. Böylece küçük kasabanın lise öğrencileri, yaşanan acı olayı yıldönümde onurlandırmayı planlamaktadırlar. Ancak, bazı şeyleri olduğu gibi brakmak bazen en iyisidir.


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