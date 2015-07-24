Sinema>Film Arşiv > Darağacı - The Gallows
Darağacı
The Gallows
0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 4.2 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Gerilim
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :24 Temmuz 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :31 dk.
Filmin Konusu
Bir lisede sahnelenen oyun sırasında, başrolde oynayan öğrencinin ölümüyle sonuçlanan kazadan yirmi yıl sonra, lisenin öğrencileri bu oyunu tekrar sahnelemek ve yarım kalan sahne performansını tamamlamak isterler. Böylece küçük kasabanın lise öğrencileri, yaşanan acı olayı yıldönümde onurlandırmayı planlamaktadırlar. Ancak, bazı şeyleri olduğu gibi brakmak bazen en iyisidir.
Filmin Eleştrisi
Galeri
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.