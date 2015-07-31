Darbe, 7 Şubat 2012’de Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan’ın KCK soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmasıyla başlayan MİT krizini beyazperdeye taşıyor. Siyaset tarihimizde daha önce eşi görülmemiş bir entrikayı konu alan Darbe, sahte belge, tuzak, asılsız ihbar, casusluk, tehdit, şantaj gibi konuları da ele alıyor.