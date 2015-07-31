Darbe
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 4.8 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
Darbe, 7 Şubat 2012’de Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan’ın KCK soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmasıyla başlayan MİT krizini beyazperdeye taşıyor. Siyaset tarihimizde daha önce eşi görülmemiş bir entrikayı konu alan Darbe, sahte belge, tuzak, asılsız ihbar, casusluk, tehdit, şantaj gibi konuları da ele alıyor.
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Yorumlar
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Filmin Adı şu olsaymış konuya uygun olurmuş iktidar Sinemayla Nasıl Siyasi Propaganda Nasıl Yapar 3 Film 10 üzerinden 2 , vakit kaybı
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Berbat bî film olmuş,mide bulandırıcı bir propaganda filmi
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Konu artik mide bulandiriyor,klişe bir akp propagandasi
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Vakit kaybindan baska bi sey degil,en azindan serin bi ortam,sicaklardan bunalirsaniz serinlemeye gidin derim :)
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Devletin imkanlariyla para dokuyorsunuz,bari adam gibi bi film yapin