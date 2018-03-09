Darmadağın

Afganistan´dan yeni dönmüş olan Vincent, çok varlıklı Lübnan´lı bir iş adamının eşini ve çocuğunu korumak üzere işe alınır. Evlerinin bulunduğu Maryland arazisi oldukça iyi korunan geniş bir mülktür. Ancak, Vincent bir yandan henüz etkisinden kurtulamadığı psikolojik problemlerle uğraşırken bir yandan da, ev sahibisine karşı duygularını baştırmaya çalışmaktadır. Buarada bunca korumaya rağmen arazinin büyük bir tehlike altında olduğunu sezer.