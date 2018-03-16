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Das Stacheltier - Der Tanzlehrling
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Filmi Oyla :
- Tür :Kısa Film
- Yapım Yılı :1963
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Dağıtıcı :DEFA-Studio für Spielfilme
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