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Davetsiz Aşk

Hampstead

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Davetsiz Aşk
  • IMDB Puanı : 5.9 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Kendisini aldatan eşini yakın zamanda kaybeden, orta yaşını geçmiş ve kafası karışık dul bir kadın olan Emily, İngiltere kırsalındaki Hampstead'de yeni bir hayat kurmaya çalışmaktadır. Donald ise müteahhitler ve yatırımcıların baskılarına karşı evini satmamaya kararlı, doğanın içine saklanmış, aykırı bir adamdır. Bir gün tesadüfen evinin penceresinden gördüğü bu özgür adam ve hayatı, hala kocasına kızgın olan ve oğlu dahil kimseyle artık uğraşmak istemeyen Emily'nin ilgisini çeker. Muhteşem doğası ve manzarasıyla İngiltere'nin en ünlü güzelliklerinden Hampstead Heath parkı, Donald ve Emily'nin yatırımcılara karşı giriştikleri mücadeleye ve hiç beklemedikleri anda kapılarını çalan aşklarına ev sahipliği yapacaktır.

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