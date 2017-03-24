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David Lynch: Yaşam Sanatı
David Lynch: The Art Life
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Filmi Oyla :
- Tür :Belgesel
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : ABD, Danimarka
- Gösterim Tarihi :24 Mart 2017
- Yönetmen :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Süre :90 dk.
Filmin Konusu
David Lynch'in zihninin derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkmak ister misiniz? 4 Oscar adaylığı bulunan efsanevi yönetmenin Amerika'da küçük bir kasabada başlayan çocukluk hayatından sanatla tanışma dönemine yol aldığımız benzersiz ve ayrıcalıklı bir deneyim. Sinema tarihine pek çok eşsiz başyapıt bırakan kült yönetmenin bilinmeyen anlarına tanıklık ettiren film, ileride imza atacağı unutulmaz eserlerinin ilham kaynaklarını keşfetmemizi sağlıyor.
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