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David Lynch: Yaşam Sanatı

David Lynch: The Art Life

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David Lynch: Yaşam Sanatı
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Filmin Konusu

David Lynch'in zihninin derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkmak ister misiniz? 4 Oscar adaylığı bulunan efsanevi yönetmenin Amerika'da küçük bir kasabada başlayan çocukluk hayatından sanatla tanışma dönemine yol aldığımız benzersiz ve ayrıcalıklı bir deneyim. Sinema tarihine pek çok eşsiz başyapıt bırakan kült yönetmenin bilinmeyen anlarına tanıklık ettiren film, ileride imza atacağı unutulmaz eserlerinin ilham kaynaklarını keşfetmemizi sağlıyor.

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