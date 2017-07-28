Davud ve Câlût: İnanç Savaşı

Sıradan bir çoban olan Davud, İsmail tarafından korkutucu Calût'la karşılaşacak kişi olarak seçilir ve buna uygun bir eğitimden geçer. Ancak Calût'u mağlûp edebilmesi için çok daha fazlasına, her şeyden önce onun karşısına çıkabilme cesaretine de sahip olması gerekmektedir.