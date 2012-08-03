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D@bbe: Bir Cin Vakası

3 kişi izlemiş. | 124 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


D@bbe: Bir Cin Vakası
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 8.4 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (83 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

‘Dabbe: Bir Cin Vakası’, Ceyda T., Sinan T. ve kızları Burcu T.'nin ani ve sebepsiz bir şekilde bedensiz bir varlığın saldırısına uğramalarını ve arkasındaki ürpertici sırrı gerçek görüntülere dayanarak anlatıyor. Türk psikiyatri tarihine ‘Ceyda T.’ kayıtları olarak geçen bu olaydan esinlenen film, Ceyda T. ve ailesinin söz konusu video görüntüleri ve adli kayıtlar ile kurgulanarak oluşturuldu.

Galeri

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Yorumlar

  • bizim korku filmi anlayışımız sadece Cin'den ibaret zaten !

  • böyle filmler insanların ruh durumunu bozar yahu :)

  • ahir zamanı geliyor

  • gerçekleri anlatıyor........388@0

  • film gayet güzel... korkunc film... filmi beyenmeyenler yorum yapmasın.... sonuçla izlenen bir film.... eğer çok biliyosanız geçin siz yapın... hasan karacadağ gayet güzel korku filmi yapıyor.... tebrik ediyorum.....

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Oyuncular ve ekip

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