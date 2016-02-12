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Deadpool

1 kişi izlemiş. | 4 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Deadpool
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Cinsellik
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 8.0 / 10
  • Filmin Puanı : 8.6 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Marvel Comics’in en alışılmadık anti-kahramanı Deadpool, eski bir Özel Kuvvet askeri olan Wade Wilson’un, üzerinde uygulanan zorlu bir deneyin onu hızlandırılmış kendini iyileştirme gücü ve alt egosuyla baş başa bırakmasının hikayesi.


Filmin Eleştrisi




Galeri

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Yorumlar

  • Eğlendiriciydi. Zaman zaman ufak mantık hataları olsa da, çekim açısı ve farklılığıyla bu açığını fazlasıyla kapatmıştır.

  • Absurd bir film

  • Yok bu da olmamis Down of Justice senenin filmi bekleyin

  • Son dönemde vizyona giren çoğu filmden güzel klasik kahramanlardan daha eğlenceli çizgisi var, gidilcekse bi filme buna gidebilirsiniz

  • Farklı bir süperkahraman (en azından ilerleyen bölümlerde kahraman olacağı kesin) onun dılında öyle çok çok iyi bir film diyemem.abartmaya gerek yok

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Oyuncular ve ekip

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