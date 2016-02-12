Deadpool
- IMDB Puanı : 8.0 / 10
- Filmin Puanı : 8.6 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Fantastik, Aksiyon
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :12 Şubat 2016
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Filmin Konusu
Marvel Comics’in en alışılmadık anti-kahramanı Deadpool, eski bir Özel Kuvvet askeri olan Wade Wilson’un, üzerinde uygulanan zorlu bir deneyin onu hızlandırılmış kendini iyileştirme gücü ve alt egosuyla baş başa bırakmasının hikayesi.
Filmin Eleştrisi
Galeri
Yorumlar
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Eğlendiriciydi. Zaman zaman ufak mantık hataları olsa da, çekim açısı ve farklılığıyla bu açığını fazlasıyla kapatmıştır.
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Absurd bir film
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Yok bu da olmamis Down of Justice senenin filmi bekleyin
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Son dönemde vizyona giren çoğu filmden güzel klasik kahramanlardan daha eğlenceli çizgisi var, gidilcekse bi filme buna gidebilirsiniz
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Farklı bir süperkahraman (en azından ilerleyen bölümlerde kahraman olacağı kesin) onun dılında öyle çok çok iyi bir film diyemem.abartmaya gerek yok