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Deccal 2

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Fragmanlar


Deccal 2
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 7.5 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

6.6.2016'da doğan bir bebek tüm dünyayı kötülüğe ve felaketlere sürükleyecek olan kehanetin kendisidir. İlk filmde doğumu gerçekleştiren Duygu çıldırıp kendini öldürür fakat bebeği koruyan şeytani tarikat kehanetin devam edebilmesi için Venüs tutulmasının olduğu gece annesiyle aynı kandan bir kadının emzirmesini sağlamak zorundadır. Bu yüzden Duygu'nun kardeşi Öznur'u tutulmaya kadar ellerinde tutarlar. Bu ayinin önüne geçmek isteyen Türk ve Avrupalı gizli teşkilatlar bebeği aramaktadır. Bebek ise çocukları olmayan bir çifte evlatlık gitmiştir ama yine şeytani tarikatların gözetimindedir. Bebekle birlikte üzerindeki lanet onu evlerine alan çifte de kabus dolu zamanlar yaşatacaktır.

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